La Federazione mondiale di nuoto ha annunciato che gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni internazionali con le proprie divise, bandiere e inni nazionali. Questa decisione permette loro di competere negli eventi mondiali di nuoto senza restrizioni legate alla nazionalità. La misura riguarda tutte le gare ufficiali organizzate dall’ente e si applica ai nuotatori di entrambe le nazionalità.

Gli atleti russi e bielorussi «saranno autorizzati a competere negli eventi mondiali di nuoto allo stesso modo dei loro colleghi che rappresentano altre nazionalità sportive», ovvero «con le rispettive divise, bandiere e inni ». È quanto si legge in un comunicato diffuso da World Aquatics, nota fino al 2022 come Federazione internazionale di nuoto, dopo la modifica delle linee guida sulla partecipazione degli atleti nei periodi di conflitto politico. «Negli ultimi tre anni, World Aquatics e Aquatics Integrity Unit hanno contribuito con successo a garantire che i conflitti rimangano al di fuori delle sedi delle competizioni sportive. Siamo determinati a garantire che piscine e acque libere restino luoghi in cui atleti di tutte le nazioni possano riunirsi in competizioni pacifiche», ha dichiarato il presidente Husain Al Musallam.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Federazione mondiale di nuoto riammette gli atleti russi e bielorussi con bandiera e inno

Nuoto, World Acquatics riammette gli atleti russi e bielorussi: potranno gareggiare con inno e bandieraGli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e...

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