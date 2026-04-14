LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e Quadarella

Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, si è registrato un record italiano nei 50 dorso stabilito da un nuotatore maschile. La manifestazione prosegue con l’attesa per le gare di atleti come Pilato e Quadarella. Le batterie del mattino sono state aggiornate alle 18.06, con risultati che hanno segnato un nuovo record. La diretta continua per seguire gli sviluppi delle competizioni e i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.06: RECORD ITALIANOOOOOOOOOOOOOOOO MICHELE LAMBERTI! 24?38 per il dorsista lombardo che domina la gara e andrà agli Europei, secondo posto per Lazzari con 24?98, niente qualificazione per lui, terzo posto Lorenzo Mora con 25?32 18.04: Questi i protagonisti della finale A dei 50 rana: 1 ITA MARZOLI Marco Heaven Due ssd 2004 25.64 2 ITA MORA Lorenzo GS VV.F. Fiamme Rosse – Amici del Nuoto VVFF Modena A.s 1998 25.59 3 ITA DEL SIGNORE Daniele Fiamme Gialle – Nuoto – Circolo Canottieri Aniene 2007 25.11 4 ITA LAMBERTI Michele Fiamme Gialle – Nuoto – G.A.M. Team ssd – Brescia 2000 24.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e Quadarella LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna Benedetta Pilato, attesa per Quadarella negli 800