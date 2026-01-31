nuoto artistico lucrezia ruggiero protagonista con enrica piccoli e filippo pelati nelle finali degli assoluti di riccione

Questa mattina allo Stadio del Nuoto di Riccione si sono svolte le finali degli Assoluti di nuoto artistico. Lucrezia Ruggiero ha dominato la scena, portando a casa il titolo, mentre Enrica Piccoli e Filippo Pelati si sono qualificati per le finali nelle rispettive categorie. La competizione è stata intensa e spettacolare, con i nuotatori che hanno dato il massimo in vista delle prossime tappe.

Giornata di finali allo Stadio del Nuoto di Riccione per i Campionati Italiani Invernali di nuoto artistico. Nella vasca romagnola lo spettacolo non è mancato e a distinguersi per qualità e continuità di rendimento è stata Lucrezia Ruggiero. L’atleta romana è stata protagonista su più fronti negli atti conclusivi della manifestazione. In coppia con E nrica Piccoli, Ruggiero ha conquistato il titolo nazionale nella routine libera, imponendosi con il punteggio di 310.2567 davanti al duo formato da Alessia Macchi e Sofia Mastroianni (294.6563) e alla coppia Gaia CupaioliGiorgia Cupaioli (286.9183). 🔗 Leggi su Oasport.it

