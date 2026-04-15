LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra Mao

Oggi si svolge la seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga, con alcune atlete e atleti che fanno il loro debutto in questa manifestazione. Tra le presenze più attese ci sono Sara Curtis e Simone Cerasuolo, mentre l’attenzione è rivolta anche ad Alessandra Mao, che è tra le favoriti. La manifestazione, in corso in una delle principali strutture nazionali, offre aggiornamenti in diretta su risultati e competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. Dopo l’apertura di ieri, la piscina comunale di Riccione torna a essere il centro del nuoto italiano per una giornata che presenta un programma fitto, tecnico e molto interessante, destinato a fornire altre indicazioni preziose in vista degli Europei di Parigi di agosto. Gli Assoluti Primaverili Unipol, in programma dal 14 al 18 aprile, rappresentano il primo vero crocevia della stagione in vasca lunga: 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra Mao Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivede Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna Benedetta Pilato, attesa per Quadarella negli 800