Litiga con padre e figlio tira fuori un bastone e un coltello e li aggredisce

Ieri a Napoli, la polizia ha arrestato un uomo di 63 anni con precedenti. L’uomo ha avuto una lite con il padre e il figlio, durante la quale ha tirato fuori un bastone e un coltello, e ha aggredito le due persone. La situazione è finita con l’intervento degli agenti, che hanno messo fine alla rissa.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 63enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per lesioni personali aggravate. In particolare, nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per la segnalazione di una violenta lite in strada. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un 58enne e un 30enne, rispettivamente padre e figlio, erano stati aggrediti dal 63enne che li aveva colpiti con un coltello e un bastone a seguito di una lite scaturita da futili motivi; inoltre, anche quest’ultimo era rimasto ferito nel corso della lite.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Litiga Padre Aggredisce il padre con un bastone: figlio allontanato da casa Padre aggredisce il figlio con un coltello durante una lite: denunciato Durante una lite familiare a Paternò, i carabinieri di Santa Maria di Licodia sono intervenuti in un’abitazione periferica, dove hanno denunciato un padre per aver aggredito il proprio figlio con un coltello. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Picchia il figlio con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social Ultime notizie su Litiga Padre Argomenti discussi: Cermenate, a 10 anni litiga con il padre ed esce di casa. Arrivano i carabinieri e scoprono droga nel box; Non c’è pace per Kelvin Kiptum, il padre e la vedova litigano per il suo patrimonio; Ubriaco litiga in casa con la figlia poi ferisce un carabiniere, nei guai; Quei tre anni a New York per imparare a essere una copertina di Vogue. Ruba sul Van e litiga con i proprietari. Un diciottenne finisce all’ospedale. L’aggressore arrestato dalla poliziaRompe il vetro e entra in un van di turisti della Repubblica Ceca, discute con loro - padre e figlio -, non scende ma intanto aveva ferito il ragazzo 18enne che voleva impedirgli di assaltare il loro ... lanazione.it Litiga col padre e aggredisce i militari: 25enne finisce nei guaiLitiga con il padre e aggredisce i carabinieri intervenuti, che dunque hanno arrestato un 25enne di Cento. Si può ... msn.com Litiga con il padre e aggredisce i carabinieri intervenuti, che dunque hanno arrestato un 25enne di Cento. Si può definire... facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.