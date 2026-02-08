Napoli Chiaiano aggredisce padre e figlio in strada | 63enne arrestato

Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Napoli, in zona Chiaiano, dopo aver aggredito un padre e suo figlio in strada. L’uomo ha colpito le due persone con un coltello e un bastone durante una lite in via Campano. La polizia è intervenuta subito e ha sequestrato le armi usate nell’aggressione. Per i due feriti, soccorsi e portati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. Il 63enne è ora in custodia e dovrà rispondere di aggressione con armi.

L’uomo colpisce due persone con coltello e bastone durante una lite in via Campano. Sequestrate le armi.. Lite violenta nel quartiere Chiaiano, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 63enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di lesioni personali aggravate. La segnalazione e l’intervento. Nel pomeriggio del 6 febbraio, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa che denunciava una lite particolarmente accesa in strada. Colpiti con coltello e bastone. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica: il 63enne aveva aggredito un 58enne e il figlio 30enne, colpendoli con un coltello e un bastone a seguito di una lite scoppiata per futili motivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Questa mattina a Napoli, un uomo di 63 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una lite finita in violenza.

