Nucleare in Italia il ministro Pichetto | Il ddl sarà approvato entro luglio

Il ministro Pichetto annuncia che il disegno di legge sul nucleare sarà approvato entro luglio, a causa di lunghe discussioni politiche. La decisione arriva dopo settimane di negoziati tra le diverse forze politiche, che hanno rallentato il percorso legislativo. Pichetto spera di accelerare i tempi per avviare presto nuovi progetti di centrali nucleari nel paese.

"Conto che il ddl sul nucleare possa essere approvato da entrambi i rami del Parlamento entro il mese di luglio. Allo stesso tempo sto per istituire dei gruppi di lavoro al Mase per avviare, contestualmente ai lavori parlamentari, le attività preparatorie in vista della stesura dei decreti legislativi delegati necessari a disciplinarne gli aspetti autorizzativi, regolatori e industriali. Spero di poter consegnare all’Italia una legge sul nuovo nucleare sostenibile entro la fine dell’anno. Parlo del quadro giuridico non della decisione se adottare o no il nuovo nucleare in Italia. Questa scelta sarà fatta, se sarà considerata economicamente conveniente, da chi governerà tra qualche anno, quando sarà pronta a livello industriale la produzione dei piccoli reattori modulari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il ministro Pichetto Fratin evidenzia l'importanza di un piano energetico chiaro e sostenibile, con particolare attenzione al nucleare e alla decarbonizzazione.

