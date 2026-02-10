San Valentino | WizzAir lancia sconti fino al 25% per voli romantici in Europa fino a maggio 2026

WizzAir ha annunciato sconti fino al 25% sui voli in Europa per chi vuole festeggiare San Valentino. La promozione dura fino a maggio 2026 e riguarda le coppie che cercano una fuga romantica tra le città più belle del continente. La compagnia aerea punta a rendere più accessibili i viaggi d’amore, con tariffe scontate per voli che partono da oggi e fino alla prossima primavera.

San Valentino in Volo: WizzAir Accende la Fuga Romantica con Sconti Fino al 25%. La compagnia aerea WizzAir ha lanciato una promozione speciale in vista di San Valentino, offrendo sconti significativi per le coppie che desiderano trascorrere un periodo romantico in alcune delle città più affascinanti d’Europa. L’offerta, valida fino alla mezzanotte di oggi, 10 febbraio 2026, prevede uno sconto del 25% sui voli prenotati per viaggi compresi tra il 17 febbraio e il 21 maggio 2026. Un incentivo notevole, considerando che la seconda tariffa per ogni coppia beneficia di uno sconto del 50%. L’iniziativa mira a stimolare il turismo di coppia in un periodo che tradizionalmente vede un aumento della domanda di viaggi a tema romantico.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su San Valentino Italia Black Friday 2025, sconti record sui voli: fino al 25% in meno per chi prenota in Europa Bonus voli Sicilia, proroga ufficiale fino a febbraio 2026: sconti dal 25% al 50% per residenti e studenti. Guida alla richiesta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Valentino Italia Argomenti discussi: Da Palermo a Tel Aviv e Sharm, Wizz Air apre base e lancia 10 rotte. CHIFFON CAKE DI SAN VALENTINO - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.