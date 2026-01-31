Aziz Abbes Mouhiidine e Salvatore Cavallaro sono pronti a tornare sul ring. Il 15 febbraio, al PalaSpedini di Catania, affronteranno il loro secondo match da professionisti. La sfida promette spettacolo, con due talenti italiani che cercano di consolidare la loro carriera nella boxe in una serata tutta da seguire.

Aziz Abbes Mouhiidine e Salvatore Cavallaro disputeranno il loro secondo incontro da professionisti il prossimo 15 febbraio al PalaSpedini di Catania. I due pugili italiani, che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, si rimetteranno in gioco dopo i rispettivi esordi vincenti nel pugilato d’elite, cercando di farsi strade nelle rispettive categorie. Il campano, già argento ai Mondiali 2021 e 2023 tra i pesi massimi, esordì con un successo ai punti contro l’argentino Franco Catena lo scorso 8 novembre a Osimo e proseguirà il proprio cammino tra i massimi leggeri incrociando il messicano Roberto Medina Aguirre (5 vittorie e 4 sconfitte). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe, Mouhiidine e Cavallaro tornano sul ring da pro’: sfide in salsa messicana a Catania

