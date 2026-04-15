Noto moto da cross sul Belvedere Lido | sequestro e scuse al Sindaco

Domenica pomeriggio, i Carabinieri di Noto hanno identificato e sanzionato un giovane che ha utilizzato una moto da cross per percorrere l’area pedonale e la scalinata del Belvedere Lido, un luogo di recente apertura. L’episodio ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità, che hanno successivamente ricevuto le scuse del giovane coinvolto. Sono stati sequestrati la moto e gli eventuali materiali utilizzati durante l’episodio.

Un giovane è stato identificato e sanzionato dai Carabinieri della Stazione di Noto dopo aver utilizzato una moto da cross per percorrere l’area pedonale e la scalinata del Belvedere Lido, un luogo recentemente inaugurato, durante il pomeriggio di domenica. L’episodio, che ha coinvolto il passaggio del mezzo privo di targa e di adeguati dispositivi di protezione sui gradini della zona destinata ai pedoni, è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza comunali e da diverse riprese effettuate dai cittadini presenti. Le immagini catturate dai sistemi di monitoraggio della città, insieme ai video circolati rapidamente sui canali social, hanno permesso agli agenti dell’Arma di risalire con precisione all’identità del conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noto, moto da cross sul Belvedere Lido: sequestro e scuse al Sindaco Leggi anche: Violenta caduta con la moto da cross, uomo ferito gravemente: sul posto l'elisoccorso Niente concessione per il noto lido sul litorale: potrebbe diventare "spiaggia libera"Il Tar della Campania dà ragione al Comune di Torre Annunziata e ritiene legittima la decadenza della concessione balneare per il famoso Lido Azzurro.