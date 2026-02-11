Il gelo demografico in Lombardia | Il 40% degli asili sparirà entro il 2036 se non si cambia rotta

A Milano e in tutta la Lombardia, la denatalità colpisce duro. Se non si interviene, entro il 2036 il 40% degli asili e metà delle scuole potrebbero chiudere. La regione si trova già in una fase critica, con un calo di bambini che mette a rischio il futuro di molte strutture. La situazione richiede azioni immediate per invertire questa tendenza.

Milano – « Siamo già in zona rossa: se non si inverte il trend della denatalità il 40% dei nidi rischia di sparire entro il 2036, come pure metà delle scuole. Abbiamo chiesto a Regione Lombardia di aprire un tavolo: ora servono gli Stati Generali dei servizi educativi e scolastici». A suonare il campanello d’allarme è Paolo Uniti, direttore dell’associazione Assonidi. Tra le mani i dati Istat e la proiezione appena redatta dal Centro studi di Assonidi. Si parte dalla fotografia: in Lombardia ci sono sempre meno bambini. Nel 2024 ne sono nati 64.711, «il dato peggiore degli ultimi 25 anni, con un crollo del 34,5% rispetto al picco del 2009». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Genova, la diminuzione delle nascite ha influito sulla capienza degli asili comunali, con un calo delle iscrizioni che porta a una riduzione dei posti disponibili.

