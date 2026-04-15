Nota concessionaria accusata di diverse truffe | scatta la chiusura

Una concessionaria di auto di Bacoli è stata chiusa dopo che sono state presentate numerose denunce provenienti da varie parti d’Italia. Le segnalazioni riguardano presunte truffe legate alla vendita di veicoli, e le autorità hanno deciso di intervenire con la sospensione dell’attività. La decisione segue un’indagine che ha raccolto diverse testimonianze e prove a carico dell’azienda.

Dopo diverse denunce e segnalazioni di truffe, arrivate da tutta Italia, scatta la chiusura per una nota concessionaria di auto di Bacoli. A darne notizia, con un post social, è il sindaco Josi Della Ragione."Vi informo che abbiamo appena avviato il procedimento di chiusura per una nota attività.🔗 Leggi su Napolitoday.it Apre finanziamenti "fantasma" ad ignari clienti della concessionaria: truffe per oltre 1 milione di euroDalle indagini infatti sarebbe emerso un articolato sistema fraudolento che l’indagato avrebbe messo in piedi sfruttando la rete commerciale... Truffe telefoniche, finti contratti a nome di Brindisi Multiservizi: la nota dell'aziendaL'unico ambito in cui il personale tecnico della Multiservizi interagisce con l'utenza domestica riguarda il controllo degli impianti termici (le... Si parla di: Darsena San Cataldo invasa dalle alghe: il gestore rinuncia alla concessione e accusa il Comune. Si torna punto e a capo; Bra, nota del club dopo le accuse ai suoi ex tesserati. Nota concessionaria accusata di diverse truffe: scatta la chiusuraDopo diverse denunce e segnalazioni di truffe, arrivate da tutta Italia, scatta la chiusura per una nota concessionaria di auto di Bacoli. A darne notizia, con un post social, è il sindaco Josi Della ... napolitoday.it