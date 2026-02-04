In arrivo il 13 febbraio su Disney+ la serie Love Story | John F Kennedy & Carolyn Bessette

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie FX che racconta l’intensa alchimia, il corteggiamento fulmineo e il matrimonio sotto i riflettori di una delle coppie più iconiche del XX secolo: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) e Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon). La serie, composta da nove episodi, rappresenta il primo capitolo dell’antologia Love Story di Ryan Murphy ed è ispirata al libro di Elizabeth Beller Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy. Il debutto è previsto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Questo articolo esplora la nuova serie di Ryan Murphy su Disney+ che racconta la storia d'amore tra John F.

Disney+ ha annunciato che il documentario

Bellissimi, ricchissimi e innamoratissimi: le luci e ombre della loro American Love Story facebook

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sarà disponibile dal 13 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com