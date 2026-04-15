Nonno Guerrino spegne 100 candeline | un secolo di vita passato per la metà al volante del Taxi numero 9

Guerrino Pasini ha compiuto cento anni, festeggiando un secolo di vita. Per circa cinquanta anni, ha guidato il taxi numero 9 a Rimini, diventando uno dei primi tassisti della città adriatica. La sua carriera si è svolta interamente nel settore dei trasporti pubblici, contribuendo a scrivere la storia del servizio taxi locale. La ricorrenza ha suscitato interesse tra amici e conoscenti, che hanno partecipato ai festeggiamenti.

Ha tagliato il traguardo straordinario dei cent'anni Guerrino Pasini, storico tassista riminese per mezzo secolo al volante del taxi numero 9, tra i primi ad aver scritto la storia di questa professione nella città adriatica. Martedì pomeriggio (14 aprile) a Miramare, l'assessore Mattia Morolli.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Dai fornelli della scuola al traguardo del secolo: la signora Diana spegne 100 candelineLa città ha celebrato il traguardo dei cento anni di Diana Linguerri, figura nota nel mondo della scuola locale per aver accompagnato la crescita di... Maria Luigia Rizzo spegne 100 candeline, una vita dedicata alla famiglia: "Sono felicissima"Festa grande questa mattina per la centenaria foggiana, circondata dall’affetto dei suoi cari e dai saluti delle istituzioni.