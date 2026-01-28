Maria Luigia Rizzo spegne 100 candeline una vita dedicata alla famiglia | Sono felicissima

Questa mattina Maria Luigia Rizzo ha compiuto 100 anni. La festa si è svolta in famiglia, con tutti i figli, i nipoti e i pronipoti che le hanno fatto gli auguri e le hanno portato torte e regali. Lei, sorridente, dice di essere felice e di aver passato una vita dedicata principalmente alla famiglia. Un traguardo importante, che ha voluto condividere con tutti coloro che le sono stati vicini.

Festa grande questa mattina per la centenaria foggiana, circondata dall'affetto dei suoi cari e dai saluti delle istituzioni. Una vita dedicata alla famiglia Ha festeggiato questa mattina 28 gennaio un traguardo straordinario Maria Luigia Rizzo, che ha spento 100 candeline circondata dall'amore della sua numerosa famiglia. Un secolo di vita vissuto con dedizione, semplicità e tanta allegria, come raccontano i suoi familiari, riuniti per celebrare un giorno davvero speciale. Maria Luigia è il cuore pulsante di una grande famiglia: 5 figli, 10 nipoti, 9 pronipoti e 3 trisnipoti. Tutti insieme per renderle omaggio e restituirle, almeno in parte, l'affetto e le attenzioni che lei ha sempre donato nel corso della sua lunga vita.

