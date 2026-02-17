Matteo Saudino ad Arona con il suo nuovo libro Anime fragili

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Giovedì 19 febbraio, alle ore 21, al Palagreen di via Monte Zeda ad Arona, il filosofo Matteo Saudino presenterà il suo libro "Anime fragili. Un viaggio con Platone e Aristotele tra le vulnerabilità del nostro tempo" edito da Einaudi. All'incontro interverranno anche il dottor Matteo Maserati e la professoressa Denise Manica. FilosofArti giunge ad Arona per la quinta volta consecutiva, dopo aver ospitato personaggi di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano come Eugenio Borgna, Enzo Bianchi, Vito Mancuso, Carlo Cottarelli.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sono terminate a Roma le riprese di “Anime fragili”, il nuovo film diretto da Fabio Resinaro e interpretato da Luca Barbareschi.

Matteo Gracis ha incontrato il pubblico a Carpi per presentare il suo nuovo libro,

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ad Arona arriva il filosofo e divulgatore Barbasophia; Il filosofo Matteo Saudino ad Arona nell'ambito del festival FilosofArti; Carlo Sini, Barbasophia e gli altri: grandi nomi per Filosofarti a Gallarate e Busto Arsizio; Il prof filosofo Saudino: Vi racconterò di Dio, fragilità e lago d’Orta.

Ad Arona arriva il filosofo e divulgatore BarbasophiaAccanto all’autore interverranno il dottor Matteo Maserati e la professoressa Denise Manica, che contribuiranno ad approfondire i temi del volume in un dialogo aperto al pubblico ... verbanonews.it

Juve, Saudino: 'L'operato di Giuntoli è stato imbarazzante'Nelle scorse ore il professore di filosofia Matteo Saudino ha parlato ai microfoni di Juventibus definendo l'operato del ds bianconero Cristiano Giuntoli imbarazzante. Per Saudino il dirigente ... it.blastingnews.com

#StruzzoSchoolTour per il prof di «BarbaSophia» Matteo Saudino, che ha incontrato gli studenti dell'Istituto Baldessano Roccati di Carmagnola per parlare insieme di "Anime fragili. Un viaggio con Platone e Aristotele tra le vulnerabilità del nostro tempo". Graz facebook

Questa sera a Orbassano, con il mio amico e collega (nel senso della pallavolo) Matteo Saudino a parlare di #Palestina. x.com