Sarai una donna forte e felice Le rughe? Sono permanenti come i traumi ma più simpatiche | Michelle Hunziker parla con sé stessa bambina il video fatto con l’AI per il suo compleanno
In occasione del suo compleanno, Michelle Hunziker ha condiviso un video realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui dialoga con la versione bambina di sé stessa. Un modo per riflettere sulla forza e sulla felicità, affrontando le rughe e i traumi con leggerezza e sensibilità. Un messaggio di autocompassione e di accettazione, presentato con sobrietà e sincerità.
Michelle Hunziker ha realizzato un video con l’intelligenza artificiale in cui parla con sé stessa da piccola in occasione del suo compleanno. La piccola Michelle inizia cantando “Tanti auguri a te”, mentre la “grande” Hunziker resta sorpresa alla vista della bambina. La prima domanda posta dalla piccola all’adulta è: “Ma hai le rughe?”. La showgirl annuisce, spiegando che sono permanenti tanto quanto i traumi, ma più simpatiche di questi ultimi. Michelle dice: “Sì, le rughe sono permanenti, come i traumi, ma ti assicuro che sono più simpatiche “. Poi una domanda della piccola: “Da grande sarò felice?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Per il suo 49° compleanno, Michelle Hunziker sorprende i fan con un video AI in cui parla con la bambina che era nel 1990Per il suo 49° compleanno, Michelle Hunziker ha condiviso un video realizzato con intelligenza artificiale, in cui si confronta con la versione di sé bambina del 1990.
Michelle Hunziker, compleanno tra amici: il look e gli invitati. Poi l’emozionante video: “Io e la mini me, il percorso fatto fino a qui”Michelle Hunziker celebra il suo 49° compleanno a Milano con amici e familiari.
Argomenti discussi: Hunziker, il video con l'IA in cui parla alla Michelle bambina: Hai confuso l'amore con lo sforzo, ma ora sei libera; Hunziker, la confessione a cuore aperto (inaspettata): Ho confuso l'amore con lo sforzo. Ho permesso che mi facessero cose...; Addio a Cristina Compagnucci, infermiera e mamma di due bambini; Michelle Hunziker, compleanno tra amici: il look e gli invitati. Poi l’emozionante video: Io e la mini me, il percorso fatto fino a qui.
Arisa: «Sto vivendo un periodo di costruzione interiore ed esteriore. Voglio diventare una donna forte»Mara Venier le chiede come sta: «E' un periodo di costruzione interiore ed esteriore». In che senso? Lo spiega: «Sempre ci si ricostruisce... gli ormoni a volte a vanno giù, a volte vanno su. I ... leggo.it
Nel giorno del suo 49° compleanno Michelle Hunziker grazie all'AI realizza un video in cui parla con se stessa da ragazza e le dice: "Sarai una donna forte e libera, ho avuto paura di non bastare". Tanti auguri Michelle! #MichelleHunziker - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.