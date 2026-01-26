In occasione del suo compleanno, Michelle Hunziker ha condiviso un video realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui dialoga con la versione bambina di sé stessa. Un modo per riflettere sulla forza e sulla felicità, affrontando le rughe e i traumi con leggerezza e sensibilità. Un messaggio di autocompassione e di accettazione, presentato con sobrietà e sincerità.

Michelle Hunziker ha realizzato un video con l’intelligenza artificiale in cui parla con sé stessa da piccola in occasione del suo compleanno. La piccola Michelle inizia cantando “Tanti auguri a te”, mentre la “grande” Hunziker resta sorpresa alla vista della bambina. La prima domanda posta dalla piccola all’adulta è: “Ma hai le rughe?”. La showgirl annuisce, spiegando che sono permanenti tanto quanto i traumi, ma più simpatiche di questi ultimi. Michelle dice: “Sì, le rughe sono permanenti, come i traumi, ma ti assicuro che sono più simpatiche “. Poi una domanda della piccola: “Da grande sarò felice?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarai una donna forte e felice. Le rughe? Sono permanenti come i traumi ma più simpatiche”: Michelle Hunziker parla con sé stessa bambina, il video fatto con l’AI per il suo compleanno

Per il suo 49° compleanno, Michelle Hunziker sorprende i fan con un video AI in cui parla con la bambina che era nel 1990Per il suo 49° compleanno, Michelle Hunziker ha condiviso un video realizzato con intelligenza artificiale, in cui si confronta con la versione di sé bambina del 1990.

Michelle Hunziker, compleanno tra amici: il look e gli invitati. Poi l’emozionante video: “Io e la mini me, il percorso fatto fino a qui”Michelle Hunziker celebra il suo 49° compleanno a Milano con amici e familiari.

