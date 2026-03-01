Gran Premio del Monte Serra – Ragazzi del Vega 10 foto e classifica della corsa

Calci (Pisa), 1 marzo 2026 – Vent'anni di corsa, vent'anni di memoria. Il Gran Premio del Monte Serra – Ragazzi del Vega 10 raggiunge un traguardo significativo e rinnova il suo valore più profondo: ricordare i 44 giovani del C-130 "Vega 10", vittime della tragedia aerea del 3 marzo 1977. La gara, una salita di 9,266 chilometri, conduce gli atleti verso il luogo dove l'Hercules dell'Aeronautica Militare si schiantò sul Monte Serra. A bordo c'erano 38 allievi dell'Accademia Navale di Livorno, un ufficiale accompagnatore e cinque membri dell'equipaggio. Una ferita che il tempo non ha cancellato, ma che la comunità continua a onorare con compostezza e partecipazione.