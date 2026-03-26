Negli ultimi giorni si sono verificati casi di epatite A in Campania e nel Lazio, con un incremento delle infezioni. I casi sono stati collegati al consumo di pesce crudo e frutti di mare, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie. Un esperto dell'ASL ha fornito indicazioni su come riconoscere i prodotti sicuri e quali evitare per ridurre il rischio di contagio.

Prima l'impennata di casi in Campania, poi quelli registrati nel Lazio. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di epatite A: tra le possibili cause delle infezioni registrate, si è parlato anche del consumo di pesce crudo e di frutti di mare in particolare. In ragione di quanto si sta verificando in altri territori, anche la Asl di Bari ha intensificato i controlli sulla filiera di produzione e distribuzione di mitili e altri molluschi bivalvi, anche se, al momento, spiegano gli esperti, la situazione è del tutto sotto controllo e in Puglia non si è registrata alcuna variazione anomala rispetto a possibili casi. L'epatite A è... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Cozze e crudo di mare, l'esperto Asl dopo i casi di epatite A in Campania e Lazio: "Ecco come riconoscere i prodotti sicuri (e cosa evitare)"

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