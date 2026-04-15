Andrea Pezzi ha confermato di non essere tornato con Cristiana Capotondi, precisando che i due sono ancora amici. In un’intervista recente, ha anche parlato della nascita della figlia Anna, senza entrare nei dettagli. La notizia del loro rapporto si era diffusa in passato, ma lui ha chiarito che non ci sono più coppia. Nessun riferimento è stato fatto a eventuali progetti futuri o altri aspetti della vita privata.

Dopo quindici anni d'amore, a ottobre 2022 era arrivata a sorpresa la notizia della rottura con un comunicato in cui Capotondi annunciava nel contempo - altrettanto a sorpresa - la nascita della figlia Anna, avuta da un uomo la cui identità resta ancor oggi un mistero: «La nascita di mia figlia è una gioia immensa che sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Pezzi smentisce il ritorno con Cristiana Capotondi: «Non stiamo di nuovo insieme, ma siamo ancora grandi amici»

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