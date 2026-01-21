Kappa FuturFestival 2026 | svelata la seconda ondata di artisti Tra leggende B2B iconici e nuove avanguardie

La XIII edizione del Kappa FuturFestival si terrà dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. La seconda ondata di artisti confermati comprende nomi di spicco, tra leggende della musica elettronica, protagonisti di eventi B2B e nuove proposte emergenti. L’appuntamento rappresenta un’occasione per gli appassionati di ascoltare performance di qualità in un contesto all’aperto, confermando il ruolo di questo festival come uno dei principali eventi italiani dedicati alla musica elettronica.

Occhiello: La XIII edizione del più grande festival di musica elettronica open air d’Italia torna al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 luglio 2026. In lineup (seconda tranche) nomi come Four Tet B2B Skrillex, Disclosure DJ set, Peggy Gou, Solomun (Extended Set), Armin van Buuren, Richie Hawtin (DEX EFX X0X) e molti altri. Il Kappa FuturFestival alza il volume e anticipa una delle estati più intense del clubbing europeo: è stata annunciata la seconda tranche di artisti della lineup ufficiale della XIII edizione, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 nello scenario post-industriale del Parco Dora di Torino. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

