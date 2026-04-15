Non si è fatto l’interesse generale Benfatto commenta il rimpasto

L’ex assessora Lara Benfatto ha criticato il recente rimpasto di giunta, sostenendo che non si è fatto l’interesse generale. Mentre il Pd attribuisce la decisione alla volontà della sindaca, l’esponente di un altro partito ha affermato che la richiesta è arrivata dai Democratici. Dopo il suo allontanamento, Benfatto ha deciso di intervenire pubblicamente sulla vicenda.

Dopo il benservito l’ex assessora Lara Benfatto ha deciso di scoperchiare il vaso. Un rimpasto che a detta del Pd è stato voluto dalla sindaca, mentre Arrighi in consiglio ha dichiarato che era stato chiesto dai Dem. Benfatto non vuole alimentare la polemica, ma rilanciare una politica al servizio dei cittadini e lontana dai giochi di palazzo. Benfatto punta l’indice contro la gestione di una crisi che, a suo avviso, è stata portata in piazza prima ancora di essere affrontata nelle sedi opportune. "Intervengo per chiarire alcuni aspetti - scrive Benfatto in merito all’ultimo comunicato di via Groppini -. Gli screzi interni al partito dovrebbero essere affrontati negli organismi preposti, che purtroppo non sono stati convocati nelle modalità opportune.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non si è fatto l’interesse generale". Benfatto commenta il rimpasto Carrara, rimpasto in giunta: revocate le deleghe all’assessore BenfattoCarrara, 25 marzo 2026 – Il rimpasto della discordia vede sacrificata l’assessore a Sport, Turismo e Commercio Lara Benfatto sull’altare degli... Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia...