Durante una trasmissione di Rai 3 dedicata al delitto di Garlasco, si è verificato un duro scambio tra il conduttore e un ex comandante del RIS. Il conduttore ha rivolto domande ai suoi ospiti, mentre uno di loro ha risposto che non intendeva dare spiegazioni, accusando il conduttore di provocazioni. La discussione è diventata più accesa quando il conduttore ha insistito su alcuni punti, portando a un confronto teso e diretto.

Scontro acceso tra Massimo Giletti e Luciano Garofano a “Lo stato delle cose ”. Il programma di Rai 3 torna a occuparsi del delitto di Garlasco, e quando il conduttore e l’ex comandante del RIS si trovano a dibattere su un punto in particolare, i toni si scaldano. Oggetto dello scontro è la porta a soffietto della cantina dove fu trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. La porta della cantina di casa Poggi. Giletti fa un passo indietro mostrando la foto frutto della relazione di quasi due decenni fa a opera dei RIS. Sulla foto si intravede una macchia. “Io ho chiesto al generale che cosa può essere, aveva risposto un’illusione fotografica”, ricorda il presentatore parlando di una puntata precedente della trasmissione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non me ne frega niente dei gradi, sto facendo domande a cui non risponde”, “Lei vuole provocarmi, non merita nessuna risposta”: scontro tra Giletti e il generale Garofano

io faccio lo scemo ma con lei no, non attacca. #shorts #short #Loris Aleo

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Garlasco, scoppia la lite tra Giletti e Luciano Garofano - facebook.com facebook

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