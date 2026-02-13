Polverone nello short track Arianna Fontana risponde a Sighel | Non merita risposta né attenzione

Arianna Fontana ha reagito duramente alle dichiarazioni di Sighel, accusando il rivale di alimentare polemiche inutili. La campionessa italiana, infatti, non intende dare peso alle provocazioni, definendole prive di fondamento e di valore. La tensione tra i due si è accesa dopo le recenti competizioni, quando Sighel ha criticato pubblicamente l’atteggiamento di Fontana, che ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La risposta della pattinatrice azzurra è arrivata nel modo più diretto, con una frase decisa.

Volano gli stracci in seno alla Nazionale Italiana di short track. Dopo la splendida medaglia d'oro conquistata nella staffetta mista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si è acceso un autentico polverone quando siamo soltanto alle battute iniziali dell'intenso programma a cinque cerchi. Ad infiammare l'ambiente erano state le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Pietro Sighel in un'intervista concessa a Repubblica, esprimendosi senza peli sulla lingua in relazione al suo rapporto con Arianna Fontana. Il trentino era stato molto chiaro: " Arianna Fontana, ma chi la conosce? Di sicuro con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista ".