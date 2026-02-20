Alysa Liu ha attirato l’attenzione per il suo atteggiamento disinteressato e il look originale, che spicca tra gli atleti in gara a Milano Cortina 2026. La giovane pattinatrice, con il sorriso arricchito da piercing e uno stile deciso, ha fatto parlare di sé non solo per le medaglie vinte, ma anche per la sua personalità fuori dagli schemi. A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi, il suo modo di essere continua a suscitare curiosità tra tifosi e media.

I suoi capelli a strisce, bionde e castane, definiti halo hair, e il piercing fai da te del sorriso che sta ossessionando Internet, ma anche la sua spontaneità, sono tutti elementi che in gergo giovanile amplificano la sua aura, quel carisma, quella «figaggine» amatissima su TikTok. Appropriato il commento di un utente di X che ha scritto: «essere la prima IDGAFR Woke Alt baddie a vincere una medaglia d'oro olimpica. È COSÌ che si rende di nuovo grande l'America». Se non vi è chiaro il significato dell'affermazione ve lo spieghiamo noi. Alisa Liu nel gergo della Gen Z ha un'estetica che unisce la moda alternativa (alt) con una coscienza sociale e politica (woke) e un approccio audace e sicuro di sé tipico delle «baddies», ricordate l'album di debutto della rapper italiana Anna Pepe, che si intitolava Vera Baddie? Ecco, parliamo proprio di quell'attitudine tosta di chi non scende a compromessi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'estetica «non me ne frega niente» è il motivo per cui siamo ossessionati da Alysa Liu

