Questa mattina a Luni si sono svolti i primi interrogatori davanti al giudice per alcuni giovani fermati nelle ultime settimane. La comunità si è raccolta nel pieno rispetto delle normative, portando fiori, messaggi di solidarietà e uno striscione con la scritta “No alla violenza”. Nel frattempo, sono stati visti i compagni di scuola di uno dei fermati, che hanno partecipato alla manifestazione di solidarietà.

Luni (La Spezia), 15 aprile 2026 – Fiori, messaggi, uno striscione con scritto “No alla violenza”. Questa mattina anche Luni ha testimoniato il dolore di una intera comunità. Qui infatti va a scuola, alle medie, il figlio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso davanti al figlio 11enne a calci e pugni da un gruppo di giovani in piazza Palma a Massa. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacai-colleghi-di-bongiorni-niente-potra-riempire-il-vuoto-ma-aiutiamo-la-sua-famiglia-nltw02zs Sono stati il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Castelnuovo-Luni-Ortonovo, Paola Difresco, a organizzare la camminata contro la violenza che questa mattina ha preso le mosse dalla scuola secondaria di primo grado “Ceccardi” ed è arrivata alla chiesa di Caffaggiola.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo Bongiorni, i fermati davanti al gip. A Luni sfilano i compagni di scuola del figlio

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