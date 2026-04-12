Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa | fermati due maggiorenni e un minorenne

Nella notte a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito in piazza Palma e successivamente è deceduto. La polizia ha arrestato due uomini di 19 e 23 anni, entrambi maggiorenni, e un minorenne coinvolti nell’episodio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sui motivi dell’aggressione, che ha portato alla tragica morte della vittima. La vicenda è al centro dell’attenzione locale.

Due giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne aggredito la scorsa notte in piazza Palma a Massa. I tre giovani devono rispondere di omicidio volontario in concorso. Le indagini svolte dai carabinieri di Massa e coordinate dalla Procura di Massa e dalla Procura per i Minorenni di Genova hanno permesso di identificare tutti i soggetti coinvolti nella violenta aggressione ai danni di due uomini, uno dei quali, Bongiorni, è rimasto ucciso, mentre l’altro ha riportato lesioni per le quali è attualmente ricoverato in ospedale. In giornata sono state eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermati due maggiorenni e un minorenne Due fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimproveroMASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa. Massa: Francesca Fialdini, “La morte di Giacomo Bongiorni è un doppio dolore”foto di Assunta ServelloMASSA – “Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe.