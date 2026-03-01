Condannato per spaccio viene scovato ed arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Nogara hanno arrestato un uomo di 59 anni, condannato per spaccio, che aveva un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura di Avellino. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, quando i militari lo hanno trovato e fermato. L’uomo era già soggetto a misure restrittive e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Su di lui pendeva un "ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare", emesso dalla procura di Avellino - Ufficio Esecuzioni Penali e nel pomeriggio di sabato 28 febbraio i carabinieri della stazione di Nogara hanno dunque tratto in arresto il 59enne del.