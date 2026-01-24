Nel 2025 Milano si conferma la città italiana con il maggior importo raccolto attraverso multe stradali, con un incasso di circa 169,7 milioni di euro. Complessivamente, gli enti locali italiani hanno raccolto circa 1,9 miliardi di euro tramite contravvenzioni, registrando una diminuzione del 4,4% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano l’andamento delle sanzioni e il loro impatto sul bilancio pubblico.

Milano, 24 gennaio 2026 – Nel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del -4,4% rispetto al 2024. Ma negli ultimi 5 anni gli italiani, a titolo di sanzioni per violazione al Codice della strada, hanno versato nelle casse dei Comuni un totale di 8,5 miliardi di euro: praticamente 142 euro a cittadino residente, neonati compresi. Lombardia al primo posto . I dati arrivano dal Codacons, che diffonde i numeri definitivi per il 2025 dichiarati dagli enti locali a titolo di "Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multe da record a Milano: è la città d’Italia dove si pagano più contravvenzioni. Nel 2025 Palazzo Marino ha incassato 169,7 milioni

Multe a Prato, la stima: oltre 21 milioni nel 2026, ogni giorno una valanga di contravvenzioni stradaliNel bilancio di previsione del Comune di Prato, si stima che nel 2026 i proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada raggiungeranno oltre 21 milioni di euro.

Leggi anche: Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero 1 al mondo: quanto ha incassato (finora) nel 2025, la cifra da record

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: A Roma sosta vietata, violazioni della Ztl e alta velocità: record di multe; Nuovi autovelox dal 1° febbraio: la mappa delle strade coinvolte e i limiti; Carabinieri del Nas di Cremona: un anno di multe e sequestri da record nel Mantovano; Multe da 2 milioni e incassi area blu da 939mila: i numeri record della Polizia Locale.

Multe da record a Milano: è la città d’Italia dove si pagano più contravvenzioni. Nel 2025 Palazzo Marino ha incassato 169,7 milioniLa città, assieme a Roma, è dove i residenti sono i più tartassati dalle forze dell’ordine per violazioni al Codice della Strada. Nei municipi lombardi sono entrati poco meno di 456 milioni di euro ... ilgiorno.it

Dove si fanno più multe stradali: la classifica dei Comuni che puniscono di più gli autistiLa città che ha riscosso più multe, nel 2025, è Milano. Il primato del capoluogo lombardo resta indiscusso, seguito da Roma e poi da Firenze. Va registrato però che lo scorso anno gli introiti per le ... fanpage.it

Non bastano mai, ma bene il record di multe. E ora iniziano a farle anche gli ausiliari, per punire i miserabili che per non pagare le strisce blu si mettono in doppia fila pur in presenza di posti disponibili - facebook.com facebook

Sosta vietata, violazioni della Ztl e alta velocità: record di multe | Patané: «Con gli ausiliari più sanzioni» x.com