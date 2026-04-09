Multe sempre più care le strade fiorentine Ogni abitante contribuisce con oltre 200 euro di sanzioni

Le strade di Firenze sono tra le più sanzionate in Italia, con ogni abitante che ha pagato in media oltre 200 euro di multe nel 2025. La città si colloca in cima alla classifica nazionale per multe pro capite. Nel corso dell’anno, le sanzioni per violazioni del Codice della strada hanno generato complessivamente 73,3 milioni di euro, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente.