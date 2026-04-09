Multe sempre più care le strade fiorentine Ogni abitante contribuisce con oltre 200 euro di sanzioni
Le strade di Firenze sono tra le più sanzionate in Italia, con ogni abitante che ha pagato in media oltre 200 euro di multe nel 2025. La città si colloca in cima alla classifica nazionale per multe pro capite. Nel corso dell’anno, le sanzioni per violazioni del Codice della strada hanno generato complessivamente 73,3 milioni di euro, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente.
Firenze guida la classifica italiana delle multe pro capite. Nel 2025 i proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della strada hanno raggiunto i 73,3 milioni di euro, segnando un incremento del 19% rispetto al 2024. Considerando i 363mila abitanti ogni fiorentino contribuisce in media con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Durante i controlli pasquali al valico di Chiasso, sono state inflitte 190 multe per la mancanza del contrassegno autostradale, il cui acquisto è sempre più diffuso nella sua versione elettronica. - facebook.com facebook
Autovelox non omologati, la Cassazione conferma le multe. Ma l'omologazione resta obbligatoria x.com