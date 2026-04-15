Le autorità sanitarie del Burundi stanno indagando su una malattia sconosciuta che ha causato cinque morti e infettato 35 persone nel distretto di Mpanda, nel nord del paese. Con il supporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità, sono in corso analisi per determinare le cause di questa condizione che non si è rivelata né Ebola né Marburg. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere dati sugli effetti della malattia.

Le autorità sanitarie del Burundi, con il supporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità, stanno conducendo indagini per identificare la causa di una malattia non diagnosticata che ha provocato cinque decessi e colpito 35 persone nel distretto di Mpanda, nel nord del Paese. La prima segnalazione della patologia, di cui non si conosce ancora l’origine, è avvenuta lo scorso 31 marzo, come riferito dall’Oms in un comunicato ufficiale. I primi casi, segnalati il 30 marzo secondo i media locali, si sono registrati principalmente all’interno dello stesso nucleo familiare e tra contatti stretti, un fattore che suggerisce per ora una trasmissione limitata.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è Ebola né Marburg: la misteriosa malattia che preoccupa il Burundi (OMS al lavoro)

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