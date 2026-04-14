Le ipotesi dietro la misteriosa malattia in Burundi Rezza | Sintomi coerenti anche con avvelenamento

Da fine marzo 2026 in Burundi si è verificato un focolaio di una malattia ancora non identificata, che ha causato diversi casi sospetti. Le autorità sanitarie stanno studiando i sintomi, che sono risultati coerenti anche con un possibile avvelenamento. Finora, non sono stati ancora individuati la causa precisa o la modalità di trasmissione, mentre le analisi continuano per chiarire la natura dell’evento.

Da fine marzo 2026 in Burundi si è sviluppato un focolaio di quella che sembra essere una malattia grave ma non ancora identifica. A Fanpage.it l'epidemiologo Giovanni Rezza, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, ha spiegato quali sono le possibili ipotesi da tenere in considerazione in queste circostanze.🔗 Leggi su Fanpage.it Misteriosa malattia in Burundi, 5 morti e 35 contagiati. OMS: “Non è Ebola, virus Marburg o febbre gialla”L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha comunicato che è in corso un'indagine per determinare la misteriosa malattia che ha causato 5 morti e... Giorgia Soleri racconta la malattia: “Non solo il corpo cambia, subisci anche i giudizi della gente”Una diagnosi di vulvodinia ed endometriosi che arriva dopo 10 anni l'impatto devastante sulla vita di quotidiana: la storia di Giorgia Soleri è la...