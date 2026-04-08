I proprietari del club hanno confermato che non chiederanno una proroga delle regole del Fair Play Finanziario, che scadranno con la stagione 2025-2026. La squadra si avvicina alla fine di questa annata senza aver ancora ottenuto la qualificazione alle competizioni europee più importanti, e questa decisione potrebbe influenzare le strategie future. La situazione attuale lascia prevedere possibili conseguenze sul mercato e sulla gestione finanziaria del club.

La stagione 2025-2026 si sta avviando alla conclusione e la Roma rischia di restare nuovamente fuori dall’Europa che conta. Con la prospettiva di un altro anno senza i ricavi della Champions League, i Friedkin sono comunque intenzionati ad archiviare il settlement agreement anche a costo di rivoluzionare la rosa. Nessuna proroga e riflessioni sulla rosa in corso. Entro giugno 2026 la società giallorossa dovrà rinforzare le proprie casse con cospicue plusvalenze per mettere in ordine i conti. In caso di raggiungimento dell’obiettivo, l’AS Roma potrà archiviare definitivamente il settlement agreement siglato nel 2022 che ha fortemente limitato le operazioni di mercato degli ultimi 4 anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i Friedkin tirano dritto: nessuna proroga del Fair Play Finanziario

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