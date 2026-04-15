noi che abbiamo un cane

In un testo che richiama la scena di un classico cinematografico, si descrive un parallelo tra padroni e cani, sottolineando come spesso assumano caratteristiche simili. L’autore si propone di elencare alcune tipologie di persone che convivono con i loro animali, suggerendo che queste rappresentino diverse tipologie di esseri umani. La riflessione si concentra sul rapporto tra uomini e cani, senza entrare in giudizi o interpretazioni.

«Come nella prima scena in La carica dei 101, padroni e animali finiscono per assomigliarsi. Qui di seguito proverò a elencare alcune specie della razza “persona con cane”, che forse rispecchiano le specie di tutti gli umani. Un tentativo di tassonomia dei padroni» È laureata in Scienze politiche all'Universidad de Buenos Aires e ha un master in Relazioni internazionali all'Università di Bologna. Ha lavorato per Diario, Ansa Latina e Pagina 12 ed è stata inviata in Italia dei quotidiani di Buenos Aires Crítica de la Argentina e Tiempo Argentino. Da quasi vent’anni vive in Italia. Neanche il tempo di chiudere il portone di casa e sento una voce che grida da lontano: «È maschio?», mi chiede.🔗 Leggi su Ilpost.it

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