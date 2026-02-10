La rosa che fa più bene a noi che al cane

La storia di una rosa che può aiutare anche gli umani, più che i cani, torna alla ribalta. Molti non ci fanno più caso, ma il collegamento tra le rose e la guarigione dei cani nasce da un antico racconto di Plinio il Vecchio. Lo scrittore romano racconta di un soldato morso da un cane e salvato grazie a un decotto di radici di rosa. Ora, questa leggenda torna a far discutere, anche se non tutti credono che le rose possano aiutare davvero la salute umana.

Si è abituati al nome, non ci si fa nemmeno più caso, ma forse qualcuno se lo sarà chiesto: perché associare una rosa ai cani? Tutta colpa, o merito, pare, di Plinio il Vecchio, lo scrittore e filosofo dell’antica Roma che dedicò la vita a indagare i fenomeni naturali e che racconta di un soldato romano morso da un cane e guarito dalla rabbia grazie a un decotto fatto con le radici di una rosa. Che, da quel momento fu conosciuta come canina, ma era già nota e apprezzata per la sua efficacia nel rafforzare le difese dell’organismo contro le infezioni e in particolare contro il raffreddore. Il termine “canina” fu ufficializzato nel 1700 da Linneo, il naturalista svedese fondatore della moderna sistematica botanica e zoologica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

