Nodi Oscuri | a Roma un confronto necessario su una violenza ancora invisibile

A Roma si è svolto presso la sede di Azimut Capital Management un evento dedicato alla presentazione del libro “Nodi Oscuri – Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile”, scritto dalla psicologa e criminologa Elisa Caponetti. L'incontro ha riunito professionisti e pubblico interessato a discutere di una forma di violenza che spesso passa inosservata o sottovalutata. La discussione si è concentrata sulle testimonianze e sui temi trattati dall'autrice nel suo lavoro.

ROMA – Si è tenuto a Roma, presso la sede di Azimut Capital Management a Roma, l’incontro dedicato alla presentazione del libro “Nodi Oscuri – Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile” di Elisa Caponetti, psicologa giuridica e forense, criminologa e psicoterapeuta. Un evento intenso e partecipato che ha acceso i riflettori su una tematica tanto delicata quanto spesso sottovalutata. A dialogare con l’autrice è stato il giornalista e scrittore Mauro Valentini, dando vita a un confronto profondo e articolato sui contenuti del libro, che raccoglie testimonianze e riflessioni su forme di violenza meno evidenti ma profondamente radicate nella società.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Nodi Oscuri”: a Roma un confronto necessario su una violenza ancora invisibile Notizie correlate Leggi anche: Roma, dal mercato alla gestione dello spogliatoio: tutti i nodi di una crisi lunga una stagione Leggi anche: Roberto Scorza, Garcia nella serie ‘L’invisibile‘ su Rai 1: “La risposta alla violenza è la gentilezza” Approfondimenti e contenuti Si parla di: Roma, dare voce alle vittime della violenza invisibile. L'analisi di Nodi oscuri, l'ultimo libro della psicologa Elisa Caponetti. Nodi Oscuri: a Roma un confronto necessario su una violenza ancora invisibileA dialogare con l’autrice è stato il giornalista e scrittore Mauro Valentini, dando vita a un confronto profondo e articolato sui contenuti del libro, che raccoglie testimonianze e riflessioni su ... giornaledipuglia.com Roma, dare voce alle vittime della violenza invisibile. L'analisi di «Nodi oscuri», l'ultimo libro della psicologa Elisa CaponettiSarà presentato martedì. Lo studio delle «zone d'ombra della violenza, analizzando non solo i fatti di cronaca ma i meccanismi psicologici, legali e di pubblica sicurezza necessari per contrastarla» ... roma.corriere.it