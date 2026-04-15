Nodi Oscuri | a Roma un confronto necessario su una violenza ancora invisibile

Da atomheartmagazine.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto presso la sede di Azimut Capital Management un evento dedicato alla presentazione del libro “Nodi Oscuri – Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile”, scritto dalla psicologa e criminologa Elisa Caponetti. L'incontro ha riunito professionisti e pubblico interessato a discutere di una forma di violenza che spesso passa inosservata o sottovalutata. La discussione si è concentrata sulle testimonianze e sui temi trattati dall'autrice nel suo lavoro.

ROMA – Si è tenuto a Roma, presso la sede di Azimut Capital Management a Roma, l’incontro dedicato alla presentazione del libro “Nodi Oscuri – Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile” di Elisa Caponetti, psicologa giuridica e forense, criminologa e psicoterapeuta. Un evento intenso e partecipato che ha acceso i riflettori su una tematica tanto delicata quanto spesso sottovalutata. A dialogare con l’autrice è stato il giornalista e scrittore Mauro Valentini, dando vita a un confronto profondo e articolato sui contenuti del libro, che raccoglie testimonianze e riflessioni su forme di violenza meno evidenti ma profondamente radicate nella società.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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© Atomheartmagazine.com - “Nodi Oscuri”: a Roma un confronto necessario su una violenza ancora invisibile

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Si parla di: Roma, dare voce alle vittime della violenza invisibile. L'analisi di Nodi oscuri, l'ultimo libro della psicologa Elisa Caponetti.

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