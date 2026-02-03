Roberto Scorza Garcia nella serie ‘L’invisibile‘ su Rai 1 | La risposta alla violenza è la gentilezza

Roberto Scorza, in arte Garcia, si presenta come un attore sensibile e curioso. Nella serie ‘L’invisibile’ su Rai 1, dice che la vera risposta alla violenza è sempre la gentilezza. Parla di come ha scelto il mestiere con passione e di come la legalità rappresenti una forma di libertà. L’attore sottolinea che il suo lavoro richiede ostinazione, senza scorciatoie, e che l’arte può essere uno strumento di cambiamento.

Ci sono attori che sembrano "nati per stare sotto i riflettori". Poi ci sono quelli come Roberto Scorza, che sotto i riflettori ci arrivano in punta di piedi, dopo averli osservati a lungo da lontano. E quando ci entrano, non cercano la luce: cercano la verità. Niente clamore, nessuna posa. Solo una domanda che ritorna, scena dopo scena: "cosa c'è di autentico da raccontare?". Roberto Scorza non recita per mostrarsi. Non forza mai un'emozione, non ammicca, non tende trappole al pubblico. Lavora per sottrazione. Il suo è un mestiere fatto di studio e pazienza, di ascolto profondo, di rispetto per il dettaglio.

