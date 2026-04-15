Nocera Inferiore | presidio notturno contro i vandali in centro

Le forze dell’ordine hanno istituito un presidio fisso in Piazza Diaz e nelle zone centrali di Nocera Inferiore per contrastare una serie di atti vandalici commessi da gruppi di giovani. La presenza delle forze dell’ordine si svolge durante le ore notturne e mira a garantire maggiore controllo nel centro cittadino. Questa misura è stata adottata in risposta ai ripetuti comportamenti dannosi segnalati nelle ultime settimane.

Le forze dell'ordine hanno stabilito un presidio fisso in Piazza Diaz e nelle zone centrali di Nocera Inferiore per contrastare una serie di atti vandalici compiuti da gruppi di giovanissimi. L'intervento, coordinato con la Polizia di Stato, mira a monitorare il territorio e prevenire nuove incursioni criminali o episodi di disturbo che si sono intensificati negli ultimi mesi. Monitoraggio notturno e controllo del territorio Le attività di vigilanza si concentrano strategicamente dopo le ore 20: .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocera Inferiore: presidio notturno contro i vandali in centro Nocera Inferiore, vandali decapitano la statua della Madonna di LourdesChoc a Nocera Inferiore per un grave atto vandalico ai danni di un’edicola sacra dedicata alla Madonna di Lourdes. Nocera Inferiore, vandali al campo di basket di via Napoli: sradicato un canestroVandali in azione a Nocera Inferiore, dove il piccolo campo di basket di via Napoli è stato danneggiato nei giorni scorsi.