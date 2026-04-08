A Nocera Inferiore, il campo di basket di via Napoli è stato danneggiato nei giorni scorsi da persone non identificate. Durante l’episodio, è stato sradicato un canestro, lasciando il luogo in condizioni di abbandono. La polizia sta conducendo indagini per individuare i responsabili di questo gesto. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata in relazione all’accaduto.

Vandali in azione a Nocera Inferiore, dove il piccolo campo di basket di via Napoli è stato danneggiato nei giorni scorsi. Ignoti, infatti, hanno sradicato uno dei canestri, arrecando un nuovo danno alla struttura sportiva cittadina. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Paolo De Maio, che ha affidato a un messaggio pubblico la propria amarezza per quanto avvenuto, tornando a richiamare l’attenzione sul rispetto degli spazi comuni. Il commento del sindaco. “ Ancora una volta, atti vandalici. Noi continueremo a prendercene cura e a portare avanti le manutenzioni, con impegno e costanza. Ma abbiamo bisogno anche di voi, cittadini onesti ”, ha dichiarato il primo cittadino, invitando la comunità a segnalare e denunciare episodi simili. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nocera Inferiore, vandali al campo di basket di via Napoli: sradicato un canestro

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