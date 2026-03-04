Dopo la frana dello scorso 16 gennaio, Niscemi sembrava aver ritrovato un po’ di quiete, ma ora la città si trova di nuovo sotto pressione. L’allarme riguardo al sistema MUOS si riaccende a causa delle tensioni in Iran, e la zona resta nel mirino di preoccupazioni crescenti. La situazione resta tesa e la comunità si prepara a eventuali sviluppi.

Dopo la frana di gennaio la cittadina siciliana torna a vivere giorni di tensione. Il sistema satellitare militare Usa, snodo delle comunicazioni tra droni, navi e aerei impegnati nelle operazioni in Medio Oriente, aumenta l’attività e viene protetto da sistemi antimissile. Tra misure di sicurezza e timori di ritorsioni, la popolazione teme di trovarsi di nuovo in prima linea Proprio quando sembrava profilarsi un po' di serenità dopo la frana dello scorso 16 gennaio, Niscemi si rivivono giorni di ansia e questa volta per la guerra in Iran. Perché quanto sta succedendo in Medio Oriente, interessa la Sicilia, la regione italiana quasi d’avamposto rispetto ai luoghi della guerra per il ruolo strategico che le basi siciliane rivestono nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla frana all'allarme MUOS dopo la guerra in Iran: Niscemi ancora nel mirino

