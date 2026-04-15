Sono tredici le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla frana avvenuta a Niscemi il 25 gennaio 2026. Tra gli indagati ci sono anche quattro ex presidenti della Regione. La frana ha causato danni a diverse abitazioni e mezzi, trascinando a valle strutture e lasciando molte abitazioni sospese nel vuoto. L’indagine prosegue per accertare le cause dell’evento e eventuali responsabilità.

Ci sono 13 indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla frana che il 25 gennaio 2026 ha devastato Niscemi (Caltanissetta), trascinando a valle case e mezzi e lasciando decine di immobili sospesi nel vuoto. La procura aveva aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento. Tra gli indagati ci sono i presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026, ovvero Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Costoro sono indagati sia in qualità di commissari delegati all’attuazione degli interventi previsti dall’ordinanza di Protezione civile nazionale, che imponeva la realizzazione di opere di mitigazione del rischio della frana, sia in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Frana di Niscemi, 13 indagati tra cui quattro presidenti della Regione

Frana di Niscemi, indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana

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