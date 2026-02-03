Speciale Storie d’Italia – Niscemi il paese che frana

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il terreno si sta sgretolando sotto i piedi dei residenti. La frana ha provocato l’evacuazione di oltre 1.000 persone e le autorità stanno cercando di mettere in sicurezza il paese. I cittadini sono preoccupati, mentre i tecnici lavorano per capire quanto possa peggiorare la situazione. La strada principale è stata chiusa e le case più a rischio sono state abbandonate in fretta. La paura cresce, ma ancora nessuno sa quando la situazione tornerà alla normalità.

31 gennaio 2026?? Puntata speciale dedicata alla frana che ha colpito Niscemi, Comune in provincia di Caltanissetta e che ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione di oltre 1.500 cittadini dalle proprie abitazioni. Gli inviati del Tg2000 sul campo documentano da vicino la situazione, raccolgono le testimonianze dirette degli sfollati e delle famiglie coinvolte, e fanno il punto sullo stato dell'emergenza insieme alle istituzioni locali e ai soccorritori impegnati nella gestione della crisi. Nel corso della puntata interviste, collegamenti e ospiti qualificati aiutano a comprendere le cause del dissesto idrogeologico, le misure di sicurezza adottate e le prospettive per il futuro della comunità locale.

