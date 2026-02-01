niscemi la ricostruzione dei primi giorni della frana che ha distrutto mezzo paese

La frana a Niscemi ha colpito il paese in pochi giorni, lasciando dietro distruzione e paura. In meno di due settimane, le autorità hanno firmato 12 ordinanze per gestire l’emergenza. La cronologia mostra come una serie di decisioni e interventi si siano succeduti, cercando di contenere i danni e mettere in sicurezza le zone più colpite. La situazione resta critica, con residenti ancora in attesa di risposte e risarcimenti.

La frana di Niscemi in 8 giorni. Seguendo la cronologia delle ordinanze emesse dall’Amministrazione – alla fine se ne conteranno 12 – si può ricostruire il quadro che è sfociato nel disastro. Sono 1.330 le persone che hanno dovuto abbandonare le case; quattro quartieri fantasma, decine di abitazioni in zona rossa e quelle sul ciglio del precipizio di 50 metri che si stanno sgretolando una dopo l’altra. Tutto ha inizio il 16 gennaio: sul versante ovest, una frana allarma il paese. Viene ordinato lo sgombero delle prime 8 abitazioni. Il 18 arriva l’allerta meteo della Protezione civile: limitazioni dei movimenti per due giorni. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

Questa mattina a Niscemi si sono verificati nuovi smottamenti che hanno messo in allarme residenti e autorità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, la frana che avanza: salvataggi, sfollati e il nodo della ricostruzione; Niscemi e il sogno della ricostruzione: Ma preservate la nostra identità; Il sindaco di Gela: Pronti alla ricostruzione di Niscemi; La frana a Niscemi, il dibattito sull'uso dei fondi per il Ponte e l'assenza di interventi con i 99 milioni del Pnrr per il dissesto idrogeologico in Sicilia.

