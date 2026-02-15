La Cooperativa Fabbrica dei segni ha festeggiato 42 anni di impegno, offrendo supporto concreto ai detenuti che cercano di reinserirsi nella società. La causa di questa lunga attività risiede nella volontà di aiutare le persone più fragili a trovare una strada nuova. Negli anni, l’associazione ha organizzato corsi di formazione e attività di sostegno nei penitenziari, coinvolgendo volontari e professionisti.

Oltre quaranta anni di attività, per dare spazio alle persone più fragili. Stiamo parlando della Cooperativa " Fabbrica dei segni ". Le loro attività sono diverse, dall’editoria, divisa in redazione e produzione, alla pasticceria, ai lavori di assemblaggio e persino la gestione di tre velostazioni delle fermate di Trenord. Un’attività iniziata a Bollate nel 1994 quando si chiamava "Il Melograno" e poi divenuta nel 2012 "Fabbrica dei Segni" a Novate. Ad essere sempre presente, prima come fondatore e adesso come direttore, Walter Moro. "Attualmente stiamo lavorando su diversi fronti e siamo sempre pronti e disponibili per nuove opportunità di lavoro e per offrire lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fabbrica dei segni e la solidarietà. Da 42 anni accanto ai più fragili: "Aiutiamo i carcerati a reinserirsi"

Ieri mattina ad Argenta si è svolta una tavola rotonda tra amministratori, imprenditori e tecnici, dedicata al progetto Cer (Comunità Energetica di Argenta).

La Befana della Croce Rossa Italiana torna a brindare solidarietà ai pazienti delle strutture sanitarie di Brindisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.