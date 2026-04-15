Un’indagine su 1.700 persone tra 18 e 49 anni mostra che nel Nord Italia la gestione della prima infanzia rappresenta un problema reale per molte famiglie. Solo il 40% dei nuclei familiari ha usufruito dei servizi nido, mentre numerosi genitori si trovano a fronteggiare lunghe liste d’attesa e costi elevati. La situazione evidenzia come le difficoltà legate all’accesso ai servizi per l’infanzia siano diffuse nella regione.

Un’indagine condotta su 1.700 individui tra i 18 e i 49 anni rivela come la gestione della prima infanzia nel Nord Italia sia diventata un ostacolo strutturale per molte famiglie, con solo il 40% dei nuclei familiari che ha mai usufruito dei servizi nido. I dati, emersi dal progetto Anita – L’infanzia prima realizzato dall’Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore per conto di Fondazione Cariplo, evidenziano una profonda discrepanza tra il bisogno percepito e l’effettiva accessibilità ai servizi, specialmente in zone come la Lombardia e il Piemonte orientale. Nonostante i servizi siano considerati fondamentali dalla quasi totalità dei genitori, l’accesso concreto a queste strutture si trasforma spesso in un percorso a ostacoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nidi al Nord: tra liste d’attesa e costi alti, la trappola per i genitori

Pochi posti nei nidi, lunghe liste d’attesa (nonostante il calo demografico) e troppe barriere: “Crescita lenta e divari raddoppiati”Milano – Pochi posti nei nidi, lunghe liste d’attesa (nonostante il calo demografico si stia già facendo sentire), barriere economiche all’ingresso e...

Sanità in Sicilia, oltre 1 milione rinuncia a cure per costi e liste d’attesaDal sangue alle visite specialistiche, quasi l’85% dei pazienti si è rivolto al privato, con spese medie di 212 euro.