Sanità in Sicilia oltre 1 milione rinuncia a cure per costi e liste d’attesa

A causa delle spese troppo alte e delle lunghe attese, oltre un milione di siciliani nel 2025 hanno deciso di rinunciare a cure, visite o interventi. La situazione resta drammatica, con molte persone che preferiscono farne a meno piuttosto che affrontare costi e tempi lunghi.

Dal sangue alle visite specialistiche, quasi l’85% dei pazienti si è rivolto al privato, con spese medie di 212 euro. Crescono prestiti personali per sostenere terapie e interventi L’indagine, commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research, ha evidenziato anche il fenomeno delle “liste d’attesa chiuse”, ovvero la mancanza di disponibilità per prenotare la prestazione desiderata: oltre sette pazienti su dieci hanno dichiarato di essersi trovati almeno una volta in questa condizione. Per far fronte a queste difficoltà, quasi l’85% degli intervistati ha fatto ricorso almeno una volta alla sanità privata, con una spesa media di circa 212 euro per ciascun servizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

