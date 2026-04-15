Nicolò Brigante vuole abbandonare il Gf Vip dopo l'uscita di Blu Barbara Prezia dalla Casa

Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, decisa dal televoto del pubblico durante la puntata del 14 aprile, uno dei concorrenti ha annunciato la volontà di lasciare il programma. Nicolò Brigante ha comunicato la sua intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip in seguito all’uscita di Prezia dalla Casa. La decisione è avvenuta poco dopo l’eliminazione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il televoto sovrano ha deciso che Blu Barbara Prezia fosse l'eliminata della puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip. Uno scossone in casa soprattutto per alcuni concorrenti. Tra questi, Nicolò Brigante che ha annunciato di voler abbandonare il reality show, preparando già le valigie durante la notte.🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Blu Barbara Prezia del GF VIP e perché è famosaBarbara Prezia, conosciuta anche con il nome d’arte di Blu, è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Chi è Blu Barbara Prezia al GF Vip e dove l’abbiamo già vista in tvModella e influencer di origini albanesi, 34 anni, Blu Barbara Prezia arriva nella Casa con un passato televisivo già alle spalle e un percorso...