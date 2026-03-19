Barbara Prezia, nota come Blu, è una concorrente del Grande Fratello Vip. È diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione al reality e si è fatta conoscere per la sua presenza in televisione. La sua notorietà deriva principalmente dal suo ruolo nel programma, dove ha attirato l’attenzione degli spettatori. Blu è una figura pubblica che ha suscitato interesse per la sua partecipazione al reality.

Barbara Prezia, conosciuta anche con il nome d’arte di Blu, è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Modella e cantante, non è nuova ai reality, in passato ha infatti preso parte a Pechino Express programma in cui aveva mostrato una certa grinta. Chi è Barbara Prezia: la carriera in tv e l’alter ego Blu nella musica. Barbara Prezia è nata il 9 novembre 1991 a Durazzo, in Albania, da famiglia di origini albanesi e greche. Quando aveva solamente tre anni si è trasferita in Italia con i genitori, prima a Ravenna, poi a Milano. Proprio in quest’ultima città è iniziata la sua carriera nel mondo della moda già da piccolissima. È stata sua madre a portarla ai primi casting da bambina, quasi per gioco, aprendole senza saperlo una strada professionale ricca di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Blu Barbara Prezia del GF VIP e perché è famosa

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