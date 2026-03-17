Chi è Blu Barbara Prezia al GF Vip e dove l’abbiamo già vista in tv

Blu Barbara Prezia, modella e influencer di origini albanesi, ha 34 anni e si è fatta conoscere attraverso le sue apparizioni televisive precedenti. Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, porta con sé un passato nel mondo della moda e della musica, che ha già condiviso con il pubblico in varie occasioni televisive.

Modella e influencer di origini albanesi, 34 anni, Blu Barbara Prezia arriva nella Casa con un passato televisivo già alle spalle e un percorso personale che intreccia moda e musica. Il pubblico l’ha già conosciuta qualche anno fa grazie alla partecipazione a Pechino Express. In quell’occasione gareggiava insieme a Carolina Stramare, formando la coppia “Le Mediterranee”. Blu Barbara Prezia inizia la sua carriera partecipando a dei concorsi di bellezza. A 22 anni conquista la fascia di Miss Eva 3000. Un titolo che segue quello di Miss Gran Prix a Ravenna. Successivamente si trasferisce a Milano. Nella città della moda lavora come modella per brand internazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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