Nicole Kidman piume e paillettes a Parigi | il look alla Cigno Nero

Durante la Paris Haute Couture Week 2026, Nicole Kidman ha attirato gli sguardi con il suo look elegante, ricco di piume e paillettes. La diva si è seduta in prima fila, come sempre, catturando l’attenzione di tutti con la sua presenza e il suo stile.

Fine gennaio, Paris Haute Couture Week 2026: si sa, in questi frangenti nonostante lo spettacolo magnifico non è affatto raro che l'attenzione generale si sposti dalla pedana al front row, specie se ad occuparla è una vera diva. Stiamo parlando di Nicole Kidman, la quale ha fatto il suo ingresso trionfale da Chanel con una mise mozzafiato ed una disinvoltura da fare invidia a chiunque. Si trattava, ovviamente, di un total look firmato dalla maison francese: scopriamolo insieme nel dettaglio. Un piccolo indizio in anteprima? Un film che noi tutti conosciamo alla perfezione: Il Cigno Nero. Nicole Kidman ruba la scena da Chanel: il total black piume e paillettes da vera diva.

